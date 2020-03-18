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Предложения по изменениям в Конституции

СПЧ создаст мониторинговые группы для работы на голосовании по Конституции

В ближайшее время будет определен состав региональных мониторинговых групп

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сформирует мониторинговые группы для работы на общероссийском голосовании по поправке к Конституции, которое состоится 22 апреля.

"СПЧ приступил к формированию региональных мониторинговых групп для работы на всероссийском голосовании по поправке к Конституции", - сообщается в среду на сайте Совета.

Отмечается, что в ближайшее время будет определен состав региональных мониторинговых групп и список субъектов РФ, где будет проводиться наблюдение. "В состав региональных групп будут приглашены члены Совета по правам человека, члены региональных общественных палат, представители аппаратов региональных уполномоченных по правам человека и общественных организаций, занимающихся наблюдением на выборах", - говорится в релизе.

СПЧ в работе на голосовании будет опираться на утвержденное в 2015 году положение о мониторинговой группе, согласно которому "она не подменяет работу наблюдателей, а главной своей задачей ставит сбор, анализ и обобщение информации".

О поправках к Конституции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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