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Лавров: НАТО следует прекратить рассматривать отношения с РФ как игру с нулевой суммой

Глава МИД сообщил, что Россия выступает за то, чтобы отношения строились на основе принципа равной и неделимой безопасности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. НАТО продолжает рассматривать совместную работу с РФ в качестве игры с нулевой суммой и продвигает свою военную инфраструктуру к российским границам, что противоречит усилиям по поддержанию безопасности в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

"В контексте европейских дел немаловажное значение имеют отношения между Россией и НАТО. Мы неизменно выступаем за то, чтобы они строились на основе принципа равной и неделимой безопасности, как это было неоднократно подтверждено в рамках ОБСЕ, и, конечно же, этой задаче, провозглашенной на высшем уровне в рамках ОБСЕ, не отвечает ситуация с продвижением военной инфраструктуры НАТО на Восток и попытки Североатлантического альянса рассматривать совместную работу как игру с нулевой суммой", - пояснил он.

По словам министра, Венгрия в этом контексте проявляет конструктивный подход. "Мы ценим позицию Венгрии в отношении ситуации в Евро-Атлантике. Будапешт всегда выступает за диалог, против искусственной конфронтации, и это, я считаю, единственная разумная позиция", - отметил Лавров.

Он сообщил, что на встрече с главой МИД Венгрии обсуждалась тема отношений между РФ и ЕС. "У нас общее мнение, что эти отношения находятся далеко не в лучшей форме, что есть не мало оснований для продвижения взаимовыгодных проектов в целом ряде областей", - сказал российский министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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