Посольство РФ призывает россиян самостоятельно покинуть Египет до закрытия авиасообщения

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Посольство России в Каире призвало в среду всех находящихся на территории страны российских туристов по возможности самостоятельно покинуть страну до полудня четверга, 19 марта, когда будет закрыто авиасообщение арабской республики с остальным миром. Соответствующее сообщение размещено на сайте диппредставительства.

что будет с россиянами, прилетевшими через третьи страны?

Коронавирус в Египте: что будет с россиянами, прилетевшими через третьи страны?

В настоящее время посольство формирует списки оказавшихся в сложной ситуации российских туристов. "Рассматривается возможность эвакуации", - указывается в сообщении. На сайте размещены телефоны горячей линии консульств в Хургаде и Александрии, по которым можно связаться с дипломатами для прояснения ситуации.

В Египте, по данным на 17 марта, зарегистрировано 196 случаев заражения, умерли шесть человек, 26 поправились. В рамках борьбы с вирусом египетские власти отменили все занятия в школах и вузах, концерты и спортивные мероприятия, кинопоказы и театральные постановки. С 19 по 31 марта Египет закрывает международное авиасообщение.