{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ призывает россиян самостоятельно покинуть Египет до закрытия авиасообщения

С 19 марта Каир прекращает авиасообщение с другими странами

КАИР, 18 марта. /ТАСС/. Посольство России в Каире призвало в среду всех находящихся на территории страны российских туристов по возможности самостоятельно покинуть страну до полудня четверга, 19 марта, когда будет закрыто авиасообщение арабской республики с остальным миром. Соответствующее сообщение размещено на сайте диппредставительства.

На эту тему
Коронавирус в Египте: что будет с россиянами, прилетевшими через третьи страны?

В настоящее время посольство формирует списки оказавшихся в сложной ситуации российских туристов. "Рассматривается возможность эвакуации", - указывается в сообщении. На сайте размещены телефоны горячей линии консульств в Хургаде и Александрии, по которым можно связаться с дипломатами для прояснения ситуации.

В Египте, по данным на 17 марта, зарегистрировано 196 случаев заражения, умерли шесть человек, 26 поправились. В рамках борьбы с вирусом египетские власти отменили все занятия в школах и вузах, концерты и спортивные мероприятия, кинопоказы и театральные постановки. С 19 по 31 марта Египет закрывает международное авиасообщение.

Теги
ЕгипетРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лавров: НАТО следует прекратить рассматривать отношения с РФ как игру с нулевой суммой
Глава МИД сообщил, что Россия выступает за то, чтобы отношения строились на основе принципа равной и неделимой безопасности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС