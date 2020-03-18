ЦИК может пригласить экспертов Италии и Франции, чтобы обсудить голосование при пандемии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Игорь Борисов заявил о возможности организации круглого стола с участием французских и итальянских экспертов для обсуждения особенностей организации голосования в условиях пандемии.

"Еще один момент, которые требует широкого обсуждения с участием профильных организаций. Экспертов, которые у нас на каждых выборах присутствуют, западных экспертов <...> пригласить и даже, может быть, на круглый стол, чтобы они поделились проблематикой, цифрами, впечатлениями, что у них происходило в период вспышки [нового коронавируса]: те же французы, те же итальянцы. Повторюсь (их можно будет приглашать - прим. ТАСС) с соблюдением всех мер санитарной безопасности", - сказал Борисов на заседании круглого стол "Covid-19: политическое измерение", который прошел в Экспертном институте социальных исследований.

По его словам, консультация с иностранными экспертами поможет "снизить накал страстей, которые сегодня раздувается".

Зарубежный опыт

Борисов обратил внимание на ряд мер, которые следует обсудить в рамках подготовки голосования в условиях пандемии. В частности, он обратил внимание на возможность проведения голосования на открытой территории. "Опыт вынесения участков из помещений существует - так голосует практически весь африканский континент, Южная Америка, Центральная Америка", - сказал Борисов, добавив, что в российских школах, где обычно проводится голосование, есть открытые спортивные площадки.

По его словам, голосование на открытом воздухе позволит значительно увеличить гласность, а также "минимизирует передачу вируса". При этом член ЦИК подчеркнул, что такая идея требует проработки совместно с экспертами и органами Минздрава.

Кроме этого, Борисов отметил, что во Франции, где в минувшее воскресенье проходил первый тур муниципальных выборов, председатель избиркома имел право удалить с избирательного участка избирателя, "если он нарушал санитарные нормы", то есть не дезинфицировал руки или нарушал безопасное расстояние между участниками голосования. Член ЦИК также подчеркнул, что данную меру можно обсудить, однако решение об отстранении избирателей должно приниматься коллегиально.

О поправках к конституции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

О новом коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.