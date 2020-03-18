Медведев считает, что поправки в конституцию укрепят территориальную целостность России

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Поправки в конституцию закрепят невозможность изменения территории России, в том числе в отношении Крыма, возвращение которого в состав РФ восстановило историческую справедливость. Об этом в среду написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих социальных сетях.

По его словам, 18 марта 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, "не просто памятный день". "Это день восстановления исторической справедливости", - отметил замглавы Совбеза. Медведев назвал важным, что крымчане сделали прямой осознанный выбор в полном соответствии с международным правом. "Как бы ни пытались это оспаривать недружественные нашей стране силы за рубежом", - отметил зампред Совбеза РФ.

"Поправки в конституцию, за которые в скором времени предстоит голосовать нашим гражданам, укрепляют суверенитет и территориальную целостность России. Они устанавливают невозможность изменения территории страны, включая, конечно, и Крым", - продолжил Медведев. Он добавил, что никакие санкции и проблемы не помешают развитию России, в том числе Крыма. "Мы сделаем все для процветания этого региона. Впереди очень большая, масштабная работа. И сегодня - благодаря нашим общим усилиям - она идет по плану", - заключил политик.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Отвлечься от санкций

Медведев также призвал страны Запада перенаправить энергию, которая сейчас растрачивается на санкционное давление, на решение глобальных проблем, таких как распространение коронавируса и экономический спад.

"Российская экономика давно адаптировалась к любому давлению, и если до сих пор не удалось "порвать ее в клочья", может, стоит направить свой пыл на действительно существенные для человечества проблемы? Например, на борьбу с пандемией коронавируса и стабилизацию мировой экономики, которая вот-вот свалится в рецессию. И на многое другое", - написал Медведев.

Замглавы Совбеза указал на то, что ряд партнеров по международному сообществу, прежде всего США и Евросоюз, "продолжают с параноидальным упорством вводить или подтверждать антироссийские санкции". За ними, по его словам, "послушно тянутся те, кто не смеет даже рот открыть против воли Вашингтона, хотя они зачастую несут убытки от этой затяжной войны, которая ничего не изменит".

Медведев посоветовал партнерам "заняться своими странами и их проблемами, а не продолжать дурацкое менторство". "От разумной координации сил по ключевым вызовам для человечества выиграли бы абсолютно все страны, включая США, Евросоюз, Китай и Россию", - подытожил он.