В СФ не обсуждают возможность дистанционного голосования сенаторов из-за коронавируса

"Пленарные заседания, думаю, должны проходить очно, либо это потребует каких-то усилий от комитета по регламенту [и организации парламентской деятельности], чтобы обеспечить такого рода вещь. Потому что есть голосование, это очень ответственная процедура, она требует специальной верификации, если дистанционно ее проводить. Не идет речь о том, чтобы парламент дистанционно голосовал, нет. Конечно, я думаю, что мы будем собираться и исполнять свои конституционные полномочия", - сказал Клишас.

Он добавил, что в палате есть техническая возможность организовать участие сенаторов в заседаниях комитетов по видеоконференцсвязи, но полностью перевести членов Совфеда на удаленную работу нельзя. "Я считаю, что невозможно [перевести членов Совета Федерации на дистанционную работу]. Но, конечно, Совет Федерации - это огромный аппарат, очень много людей, которые работают с текстами законопроектов, обеспечивают деятельность парламентариев, для них это возможно в принципе, но потребует определенных организационных усилий, потому что работа в парламенте не может остановиться, особенно в такой ответственный для страны момент, тем более в Совете Федерации", - подчеркнул Клишас.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу. Он добавил, что тем самым работодатели внесут "огромный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией".