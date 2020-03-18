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Путин утвердил дополнительные гарантии выплат лицам, борющимся с терроризмом

Выплаты также будут положены членам семей погибших при выполнении антитеррористических мероприятий

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительных гарантиях выплат единовременных пособий лицам, борющимся с терроризмом, а также членам семей погибших при выполнении антитеррористических мероприятий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива предусматривает возможность предоставления лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам семьи погибшего лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму", вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

Как пояснил на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам начальник управления договорно-правового департамента Росгвардии Эдуард Иванов, действие этого закона распространяется на сотрудников всех силовых структур, в том числе МВД и Федеральную службу войск национальной гвардии.

Согласно ст. 21 этого закона, в случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 600 тыс. рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тыс. рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тыс. рублей.

Согласно сопроводительным документам, реализация закона потребует дополнительных расходов в объеме 453,7 млн рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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