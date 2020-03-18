Посольство РФ в Латвии помогло вернуться на родину 40 гражданам РФ во время пандемии

РИГА, 18 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии помогло организовать возвращение на родину для 40 граждан РФ в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве в среду.

Как отметили в посольстве, в связи с тем, что фактически российские граждане имеют возможность покинуть территорию Латвии только на собственном автомобиле или пешком через пункты пропуска на российско-латвийской границе, "с 17 марта организована процедура перемещения организованных групп граждан РФ и их несовершеннолетних детей автобусом из Риги до многостороннего автомобильного пункта пропуска Терехово - Бурачки для пересечения границы Латвии и России на пешеходном КПП".

"17 марта таким образом были перемещены 40 российских граждан", - указали в диппредставительстве.

Как добавили в посольстве, дальнейшее перемещение групп российских граждан к месту их проживания необходимо планировать самостоятельно. Администрацией Псковской области в настоящее время прорабатывается вопрос организации автобусного маршрута от автомобильного пункта пропуска Бурачки до железнодорожного вокзала города Великие Луки.

"На данном этапе администрация Псковской области по просьбе посольства предоставляет автобус для доставки в Великие Луки организованных групп, выезжающих из Риги, - отметили в посольстве. - Планируем осуществлять такие рейсы с учетом поступающих заявлений российских граждан в тесном взаимодействии с администрацией Псковской области". Обращения от находящихся в Латвии граждан РФ, желающих вернуться на территорию России, принимаются по электронной почте: ruscons-riga@mid.ru и по телефону: +371 2705 4966. О дате следующего рейса посольство проинформирует отдельно.

Министерство здравоохранения Латвии 2 марта сообщило, что в стране зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Сейчас в республике подтвержден 71 случай инфицирования. Правительство Латвии объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер для ограничения распространения заболевания. Кроме того, правительство решило с 17 марта до 14 апреля приостановить все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.