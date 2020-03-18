Путин назвал нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение выбор крымчан в пользу РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Попытки поставить под сомнение осознанный выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с Россией нелепы и смешны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Он назвал знаковым событием подписание 18 марта 2014 года договора о воссоединении Крыма с Россией. "Это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны, люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку", - сказал Путин.

Он предположил, что "те, кто пытаются это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода".

Также президент указал на тщетность попыток извне создать трудности для жителей Крыма, например, в сфере энергоснабжения, хотя на каком-то этапе эти попытки и могли быть заметны проживающим на полуострове людям. "Но, как и следовало ожидать, эти попытки разбились, растворились, рассыпались - прежде всего о настроение людей, об их желание работать, быть вместе с Россией, несмотря ни на какие внешние сложности", - подчеркнул Путин.

Глава государства коснулся также темы Крымского моста, назвав его возведение одним из самых ярких событий, "которое как бы визуализировало воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией". "Это еще и создает хорошие предпосылки для поступательного и хорошего развития Крыма и Севастополя, условия для поставок товаров, строительных материалов, для вывоза продукции, которая производится в Крыму, для увеличения потока туристов", - подчеркнул президент.

Путин заверил крымчан, что они могут на равных с другими россиянами претендовать на высшие посты в государстве. "Наверное, есть желающие поиграть на этом, на чувствах крымчан, и сказать, что они не совсем граждане России, если им чего-то не разрешается. Но это, как юристы говорят, "покушение с негодными средствами", - подчеркнул он. - Если внимательно читать текст, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение".

Президент пояснил, что в документе прямо прописано, что если какие-то территории другого государства или их часть вошли в состав РФ, то на людей, проживающих там, ограничения, связанные с занятием высших должностей в государстве, не распространяются. Путин сделал акцент на то, что исключения касаются даже тех, "кто не мог официально выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство".

Президент добавил, что с пониманием и уважением относится к личным ситуациям людей, которые обусловили их решения оставаться гражданином другого государства, не получая при этом гражданства РФ. Он подчеркнул, что в этом случае ограничения будут. "Я полагаю, что всем понятно, с чем связаны эти ограничения. Они связаны исключено с тем, что человек, который претендует на высшие должности в стране, должен быть кровно связан именно с этой страной, а не с какой-то другой, вот и все", - подытожил Путин.