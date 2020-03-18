Путин рассчитывает, что 22 апреля россияне поддержат поправки к Конституции

"Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения", - сказал он.

Говоря о поправках, глава государства напомнил, что фундаментальные статьи Конституции остаются неизменными. "Мы Конституцию не меняем, мы вносим туда дополнения. Первая, вторая, девятая главы не меняются, которые являются фундаментом самой конституции, где отражены основные права граждан", - подчеркнул он. Путин добавил, что с 1993 года, когда был принят основной закон, жизнь ушла вперед, граждане и общество стали более зрелыми, более требовательными, изменились технологии и сами возможности государства. Этими обстоятельствами он объяснил обязанность раскрыть социальный характер государства и зафиксировать ряд прав россиян в социальной сфере.

Путин напомнил, что, несмотря на то, что Конституция принималась в 1993 году, севастопольцы и крымчане все равно следили за происходящим в России и ощущали себя ее частью. "Принималась Конституция в 1993 году, когда в Москве, чего греха таить, все знают об этом, вооруженные столкновения были, была стрельба по парламенту, люди гибли в Москве, штурмом пытались взять Останкинскую башню, телекомплекс "Останкино", - сказал Путин, подчеркнув, что документ принимался в сложных условиях острой внутриполитической борьбы, а сейчас страна живет совершенно в другой реальности.

Говоря о потенциальной возможности переноса даты голосования из-за угрозы коронавируса, президент напомнил, что в случае возникновения угрозы для здоровья граждан закон позволяет перенести голосование на более поздний срок. "Закон не ограничивает, не ставит нам каких-то ограничений в этой связи. На первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан, - заключил Путин. - Если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это голосование всероссийское, если нет - мы его немножко подвинем".