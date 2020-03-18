Госдума не будет направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Совет Думы в среду решил не направлять наблюдателей на выборы президента Абхазии, которые назначены на 22 марта, из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава профильного комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Это предложение нашего комитета совместно с правительственной комиссией, которая занимается сегодня коронавирусом. Мы решили, что не имеет смысла это делать на сегодняшний день. Еще вчера, неделю назад мы размышляли..., а сегодня мы решили, что этого не стоит делать", - подтвердил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы главы республики на 22 марта на основании решения Кассационной коллегии Верховного суда республики, признавшей итоги второго тура выборов, прошедших 8 сентября 2019 года, недействительными. На высший пост в республике претендуют три кандидата - вице-премьер, министр экономики Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат Аслан Бжания и экс-глава МВД Леонид Дзапшба.