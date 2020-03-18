Авиакомпании России доставят российских и черногорских туристов на родину

БЕЛГРАД, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Туристы из РФ и Черногории будут доставлены на родину самолетами российских компаний. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь посольства России в Подгорице Кирилл Киржа.

"18 марта МИД Черногории подтвердил согласие черногорской стороны на вывоз росграждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями. Получено письменное разрешение на первый рейс - его осуществит компания "Аэрофлот" вечером 18 марта", - проинформировал дипломат.