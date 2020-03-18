Путин объяснил нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом продиктовано желанием Минска выстраивать добрососедские отношения с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Глава государства прокомментировал выступление одного из участников встречи, который рассказал, что представители белорусской диаспоры в Крыму обращались в Минск с просьбой восстановить прямое авиационное и железнодорожное сообщение между Белоруссией и Крымом, однако получили ответ, что эта мера экономически не выгодна белорусской стороне. В ответ Путин попросил не ставить президента Белоруссии Александра Лукашенко в сложное положение, "он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

"Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или отсутствии таковой. Белоруссия имеет на это право, это суверенное, независимое государство, - добавил президент. - Беларусь имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной".

Он пояснил, что Союзное государство, которое выстроили Москва и Минск, "это не в прямом смысле единое государство, это два разных субъекта международного права". Путин при этом выразил уверенность, что со временем упомянутая транспортная проблема будет решена.