{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин объяснил нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом

Минск хочет выстраивать добрососедские отношения с Киевом, считает российский лидер
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Нежелание Белоруссии восстанавливать транспортное сообщение с Крымом продиктовано желанием Минска выстраивать добрососедские отношения с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Глава государства прокомментировал выступление одного из участников встречи, который рассказал, что представители белорусской диаспоры в Крыму обращались в Минск с просьбой восстановить прямое авиационное и железнодорожное сообщение между Белоруссией и Крымом, однако получили ответ, что эта мера экономически не выгодна белорусской стороне. В ответ Путин попросил не ставить президента Белоруссии Александра Лукашенко в сложное положение, "он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной".

"Думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или отсутствии таковой. Белоруссия имеет на это право, это суверенное, независимое государство, - добавил президент. - Беларусь имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной".

Он пояснил, что Союзное государство, которое выстроили Москва и Минск, "это не в прямом смысле единое государство, это два разных субъекта международного права". Путин при этом выразил уверенность, что со временем упомянутая транспортная проблема будет решена.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияКрым
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
ЦИК: порядок голосования по Конституции предполагает возможность голосования на дому
В Центризбиркоме отметили, что сбор заявок для голосования предусмотрен "практически со следующей недели"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС