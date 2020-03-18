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Сирийско-турецкий конфликт
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Источник в МИД РФ прокомментировал слова Помпео об убийстве турецких военных в Сирии

США продолжают антироссийскую пропаганду даже во время пандемии, заявил собеседник агентства
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтон не отказывается от антироссийской пропаганды даже во время пандемии коронавируса. Об этом в среду заявил ТАСС источник в МИД России.

"Даже во время глобальной инфекционной эпидемии американские официальные лица продолжают широкомасштабную антироссийскую пропаганду, тиражируя откровенно лживую информацию. Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео", - указал собеседник агентства.

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник в ходе встречи с журналистами заявил, что Россия виновна в "убийстве десятков турецких военных" в Сирии.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияПомпео, Майкл (Майк)Сирийско-турецкий конфликт
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