Источник в МИД РФ прокомментировал слова Помпео об убийстве турецких военных в Сирии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вашингтон не отказывается от антироссийской пропаганды даже во время пандемии коронавируса. Об этом в среду заявил ТАСС источник в МИД России.

"Даже во время глобальной инфекционной эпидемии американские официальные лица продолжают широкомасштабную антироссийскую пропаганду, тиражируя откровенно лживую информацию. Очередным возмутительным заявлением отметился, выступая 17 марта на пресс-брифинге, госсекретарь Майкл Помпео", - указал собеседник агентства.

Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник в ходе встречи с журналистами заявил, что Россия виновна в "убийстве десятков турецких военных" в Сирии.