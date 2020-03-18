В Карачаево-Черкесии создали министерство природных ресурсов и экологии

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии создано в Карачаево-Черкесии, указ был подписан в среду, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня подписал указ о создании в структуре правительства республики Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Новое министерство образовано с целью консолидации наших ресурсов для более четкой и грамотной реализации приоритетного национального проекта "Экология", - написал Темрезов во "ВКонтакте".

Министерство создано после реорганизации Управления КЧР по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР и регионального управления лесами. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии КЧР назначен Джашарбек Узденов, который ранее занимал должность начальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"Джашарбек Борисович - опытный и грамотный управленец, который на протяжении многих лет работает в сфере сохранения природных ресурсов. Желаю ему успехов в новой должности, в деятельности, направленной на сохранение природных ресурсов, обеспечение стабильной экологической ситуации", - заключил Темрезов.