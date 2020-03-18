{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Карачаево-Черкесии создали министерство природных ресурсов и экологии

Оно появилось с целью консолидации региональных ресурсов для более четкой и грамотной реализации приоритетного национального проекта "Экология", сообщил глава республики

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии создано в Карачаево-Черкесии, указ был подписан в среду, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня подписал указ о создании в структуре правительства республики Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Новое министерство образовано с целью консолидации наших ресурсов для более четкой и грамотной реализации приоритетного национального проекта "Экология", - написал Темрезов во "ВКонтакте".

Министерство создано после реорганизации Управления КЧР по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР и регионального управления лесами. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии КЧР назначен Джашарбек Узденов, который ранее занимал должность начальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"Джашарбек Борисович - опытный и грамотный управленец, который на протяжении многих лет работает в сфере сохранения природных ресурсов. Желаю ему успехов в новой должности, в деятельности, направленной на сохранение природных ресурсов, обеспечение стабильной экологической ситуации", - заключил Темрезов.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
ЦИК: порядок голосования по Конституции предполагает возможность голосования на дому
В Центризбиркоме отметили, что сбор заявок для голосования предусмотрен "практически со следующей недели"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС