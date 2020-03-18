ЦИК: порядок голосования по Конституции предполагает возможность голосования на дому

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно. Об этом заявила в среду ТАСС секретарь ЦИК России Майя Гришина, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о механизме надомного голосования по поправкам в основной закон.

"Тот порядок [проведения голосования], который мы разработали и уже за основу представили общественности, подразумевает широкие возможности голосования на дому и, соответственно, механизмы. То есть в принципе эта возможность уже предусмотрена, а количество будет зависеть от заявок для голосования на дому", - пояснила Гришина, уточнив, что "большое количество граждан сможет проголосовать на дому, все желающие".

По ее словам, представленный порядок, который "не предполагается изменять", предусматривает, что "на дому можно проголосовать по уважительным причинам, причем сроки, которые устанавливаются порядком, могут быть увеличены избирательными комиссиями субъектов РФ". "Соответственно можно будет голосовать на дому не только в день голосования, но и в предшествующие ему дни", - обратила внимание секретарь ЦИК.

Она информировала, что сбор заявок для голосования предусмотрен "практически со следующей недели". "То есть сможем учесть количество и по потребностями уже непосредственно организовывать нашу работу", - констатировала Гришина.

Ранее на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Путин подчеркнул, что голосование по поправкам Конституции будет проводиться со всеми мерами предосторожности из-за коронавируса или будет перенесено, если организовать его 22 апреля не позволит эпидемиологическая обстановка. В качестве одного из способов организации голосования он выделил голосование на дому, заверив, что "все современные способы, которые позволяет закон, будут использованы".

О поправках к Конституции

Президент РФ во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

О новом коронавирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.