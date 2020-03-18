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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК разработал логотипы к голосованию по Конституции без даты его проведения

Ранее Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование может состояться позже 22 апреля, если в этот день провести его не позволит эпидемиологическая ситуация

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. ЦИК России к проведению голосования по внесению изменений в Конституцию РФ разработал дополнительные логотипы - без даты его проведения. Об этом сообщила в среду пресс-служба комиссии.

"Пресс-служба ЦИК России сообщает, что в комиссии разработан дополнительный вариант логотипа общероссийского голосования - без указания даты проведения общероссийского голосования", - говорится в сообщении.

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Президент Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также заявил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В среду на заседании ЦИК Памфилова пояснила, что указ главы государства о проведении голосования открывает для Центризбиркома возможность для проведения работы по информированию граждан о таком голосовании. Она проинформировала, что ЦИК обязан "выпускать информационные, разъяснительные материалы о порядке действия "Мобильного избирателя", того, каким образом и где будет проведено [голосование], какие виды голосования, какие права есть у граждан - потенциальных участников голосования". При этом она вновь подтвердила, что в случае ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса голосование будет перенесено на другую дату.

О поправках к Конституции

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрении на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

О ситуации с коронавирусом

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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