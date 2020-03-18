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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ в Гааге оказывает необходимое содействие россиянам для возврата на родину

Посольство поддерживает контакты с представителем российской авиакомпании "Аэрофлот"

ГААГА, 18 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Посольство РФ в Нидерландах оказывает все необходимое содействие для скорейшего возвращения на родину российских граждан, временно находящихся в Нидерландах. Об этом заявили ТАСС в среду в диппредставительстве, комментируя ситуацию с распространением коронавируса.

"Консульским отделом, а также силами пресс-атташе оказывается информационно-консультационная поддержка всем соотечественникам, обращающимся за помощью как по телефонам горячей линии, так и в социальных сетях диппредставительства, - отметили в посольстве. - Помимо этого, поддерживаются плотные контакты с представителем российской авиакомпании "Аэрофлот" в Нидерландах. По его словам, на сегодняшний день авиаперевозчик выполняет три рейса в день по маршруту Амстердам - Москва. В основном пассажирами являются граждане России, а также иностранцы, следующие транзитом через Москву в третьи страны".

В последние несколько дней правительство Нидерландов приняло ряд мер, направленных на то, чтобы предотвратить распространение вируса. Закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны. Отменены общественные мероприятия, людям рекомендуется по мере возможности работать удаленно, ограничить контакты с внешним миром и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. В свою очередь посольство РФ в Нидерландах рекомендовало гражданам при наличии возможности вернуться в Россию, "независимо от видов транспорта и количества пересадок".

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у 2051 человека, умерли 58 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

Теги
НидерландыРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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