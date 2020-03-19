Путин проведет в Крыму встречи с Аксеновым и Развожаевым

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить

Крымский мост: стройка тысячелетия, за которой вы не могли не следить Вспоминаем все: от первого замысла до первой поездки

Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 19 марта Путин "отдельно поработает с главами регионов" - проведет встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

В среду, 18 марта Путин в Севастополе вручил госнаграды строителям Крымского моста, а также провел традиционную встречу с представителями общественности полуострова, в течение более двух часов отвечая на их вопросы.

Поездка президента в Крым пришлась на шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией. На встрече с общественниками в среду глава государства назвал это событие знаковым, справедливым и долгожданным, отметив, что попытки поставить под сомнение осознанный выбор крымчан в пользу России вызывают усмешку. Также президент РФ указал на тщетность попыток извне создать трудности для жителей Крыма, например, в сфере энергоснабжения.

Возведение же Крымского моста, по мнению Путина, "визуализировало воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией". Кроме того, этот инфраструктурный объект еще и создает хорошие предпосылки для поступательного развития Крыма, увеличения потока туристов, поставок товаров и стройматериалов на полуостров и вывоза крымской продукции в остальную часть России.

Президент РФ заверил, что государство будет создавать все необходимые условия для улучшения благосостояния жителей Крыма и Севастополя. "Я уверен, что постепенно, это просто неизбежно, здесь средняя по экономике заработная плата и доходы граждан будут расти", - сказал Путин.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.