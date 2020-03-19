Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от желания граждан

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает преждевременным вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году. Ответ на него будет зависеть от желания россиян, пояснил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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"Не знаю, посмотрим", - ответил глава государства на вопрос, в каком качестве он себя видит после 2024 года. "Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа", - продолжил президент.

По его словам, это зависит "от настроения народа, от желания людей". "Самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно", - сказал Путин.

Он согласился при этом, что "элиты могут нервничать" из-за неопределенности в вопросе о власти. По мнению президента, это минус, так как "возможна разбалансировка". "Я отдаю себе в этом отчет. Но все-таки первичный источник власти - это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос", - заключил российский лидер.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующими основному закону страны поправки к конституции, принятые ранее Госдумой, одобренные Советом Федерации и поддержанные законодательными собраниями всех регионов РФ. Закон вступит в силу только в случае его одобрения на общероссийском голосовании, которое назначено на 22 апреля. Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства в случае вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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