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Партия роста рекомендовала выдвинуть Шнурова на довыборы в заксобрание Петербурга

Дополнительные выборы пройдут 7 июня

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Партия роста рекомендовала своему санкт-петербургскому отделению выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова на довыборы в законодательное собрание Санкт-Петербурга.

"Члены федерального политического совета Партии роста приняли решение рекомендовать санкт-петербургскому отделению партии, которое в соответствии с уставом уполномочено выдвигать кандидатов в законодательное собрание, выдвинуть кандидатуру Сергея Шнурова. Решением горизбиркома дополнительные выборы назначены на 7 июня 2020 года", - сообщается в четверг на официальном сайте партии. Решение приняли 17 марта.

В релизе отмечено, что региональное отделение партии в Санкт-Петербурге согласует кандидатуру Шнурова в ближайшее время и официально сможет выдвинуть его в качестве кандидата в депутаты.

В свою очередь председатель партии Борис Титов, чьи слова приводятся в релизе, пояснил, что Шнуров "пока не подавал документы" для регистрации на довыборах в заксобрание Санкт-Петербурга, но он "собирается участвовать в этих выборах".

20 февраля Шнуров вступил в Партию роста. В 2021 году партия будет принимать участие в выборах в Госдуму.

Шнуров - российский рок-музыкант, киноактер, телеведущий, художник и общественный деятель, лидер и автор большинства песен группы "Ленинград". Родился 13 апреля 1973 года. Группа "Ленинград" была создана в 1997 году, весной 2019 года было объявлено о ее прощальном турне.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургШнуров, Сергей Владимирович
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