"Единая Россия" проведет праймериз перед сентябрьскими выборами только в формате онлайн

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на сентябрьские выборы только в формате онлайн, соответствующее решение будет утверждаться президиумом генсовета партии 26 марта. Об этом сообщил в четверг замсекретаря генсовета единороссов по вопросам партийного строительства Сергей Перминов.

"Единая Россия" проведет предварительное голосование из-за пандемии коронавируса и ограничений в субъектах РФ массовых мероприятий только в формате онлайн. Каждый желающий сможет в течение семи дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата", - цитирует Перминова сайт партии. Изначально проведение предварительного голосования в очной форме планировалось на 31 мая.

Перминов пояснил, что речь идет об отборе кандидатов на выборы в региональные законодательные собрания, представительные органы административных центров и довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. "Мы предлагаем для этих трех видов уровней выборов предварительное голосование провести исключительно онлайн, заменить дебаты видеопрезентациями", - уточнил замсекретаря генсовета.

Что касается отбора кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, то в этом случае предварительное голосование пройдет по четвертой модели, когда голосовать за кандидатов будут только члены партии, проинформировал он. Решение об изменении модели проведения предварительного голосования будет утверждаться президиумом генерального совета партии 26 марта, добавил Перминов.

Праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Они также обязаны принять участие не менее чем в двух дебатах.

Ранее председатель партии, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком на удаленный режим работы из-за угрозы распространения коронавируса, а также перевести дебаты участников предварительного голосования партии в режим видеопрезентаций в соцсетях.

Сайт предварительного голосования начал работать 2 марта. На нем можно получить всю необходимую информацию: сведения о кандидатах, узнать состав и адрес оргкомитета, места проведения дебатов, ознакомиться с перечнем документов для выдвижения. Регистрацию для участия в предварительном голосовании можно будет пройти либо через учетную запись на сайте госуслуг, либо через цифровые платформы партии.

По предварительным данным, в единый день голосования 13 сентября пройдут выборы в 53 субъектах РФ, в том числе в четырех регионах состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 17 - изберут глав, в 11 - новые составы законодательных органов, в 22 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы советов депутатов, а в 26 - массовые выборы в органы местного самоуправления, на которых будет замещено около 69 тыс. мандатов.