В "Единой России" приостановили членство экс-президента адвокатской палаты Башкирии

УФА, 19 марта. /ТАСС/. Региональный исполком "Единой России" приостановил членство бывшего президента адвокатской палаты Башкирии и депутата республиканского парламента Булата Юмадилова, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Ранее в следственном управлении СК РФ по республике Юмадилову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями на посту президента адвокатской палаты. По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый арендовал требующее ремонта помещение у своей тещи для палаты, скрыв этот факт от совета организации. Затем в нем был сделан ремонт за счет палаты на сумму 3,7 млн рублей. Аналогичным образом в 2016 году он организовал аренду у тещи второго помещения по завышенной цене. Ущерб от аренды помещений по завышенной цене оценивается в сумму более 5 млн рублей.

"Его членство в партии приостановлено на основании обвинения в злоупотреблениях. В случае обвинительного приговора он будет исключен из "Единой России", - сообщили в пресс-службе.

Булат Юмадилов избран депутатом Госсобрания Башкирии от фракции "Единая Россия" в 2013 году.