{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Единой России" приостановили членство экс-президента адвокатской палаты Башкирии

Ранее СК предъявил ему обвинения в злоупотреблении полномочиями

УФА, 19 марта. /ТАСС/. Региональный исполком "Единой России" приостановил членство бывшего президента адвокатской палаты Башкирии и депутата республиканского парламента Булата Юмадилова, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Ранее в следственном управлении СК РФ по республике Юмадилову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями на посту президента адвокатской палаты. По версии следствия, в декабре 2014 года обвиняемый арендовал требующее ремонта помещение у своей тещи для палаты, скрыв этот факт от совета организации. Затем в нем был сделан ремонт за счет палаты на сумму 3,7 млн рублей. Аналогичным образом в 2016 году он организовал аренду у тещи второго помещения по завышенной цене. Ущерб от аренды помещений по завышенной цене оценивается в сумму более 5 млн рублей.

"Его членство в партии приостановлено на основании обвинения в злоупотреблениях. В случае обвинительного приговора он будет исключен из "Единой России", - сообщили в пресс-службе.

Булат Юмадилов избран депутатом Госсобрания Башкирии от фракции "Единая Россия" в 2013 году.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Полеты из Москвы в Дубай ограничат с 20 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС