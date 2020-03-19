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Полеты из Москвы в Дубай ограничат с 20 марта

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полеты из Москвы в Дубай будут ограничены с 20 марта, рейсы будут вылетать только из терминала F аэропорта Шереметьево. Такие изменения внесены в поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина, которым ранее приостанавливались полеты в Абу-Даби.

"Обеспечить введение с 00:00 по московскому времени 20 марта 2020 года временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Объединенных Арабских Эмиратов и в обратном направлении за исключением регулярных рейсов Москва - Дубай и обратно, осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)", - отмечается в поручении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичОАЭРоссия
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