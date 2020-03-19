Председателем Мосгоризбиркома избрали Юрия Ермолова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Члены Московской городской избирательной комиссии (МГИК) в четверг на заседании выбрали тайным голосованием председателя избиркома, поддержав кандидатуру Юрия Ермолова, передает корреспондент ТАСС.

Предыдущий глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, который возглавлял комиссию с 1995 года, 17 марта сообщил ТАСС, что покидает пост по состоянию здоровья. По его словам, он сам предложил кандидатуру Ермолова на должность председателя. Как сообщала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, Горбунова останется членом комиссии.

"Председателем комиссии выбран Юрий Алексеевич Ермолов", - озвучил результаты голосования член Мосгоризбиркома Фаяс Халилулин. В голосовании приняли участие 10 из 14 членов горизбиркома с правом решающего голоса, решение принято единогласно.

Согласно законодательству, председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается из числа членов избиркома с правом решающего голоса по предложению Центральной избирательной комиссии, которая ранее рекомендовала избрать заместителя председателя Мосгоризбиркома Ермолова главой столичной комиссии. Памфилова назвала Ермолова скромным, тактичным человеком и глубоким профессионалом.

Ермолов родился в 1960 году. Является кандидатом юридических наук, имеет государственные награды. Работает в Мосгоризбиркоме с 2012 года, был избран заместителем председателя комиссии 8 декабря 2016 года.