Думские фракции в начале апреля обсудят с Мишустиным подготовку к отчету правительства

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фракции Госдумы в начале апреля проведут встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате. Об этом в четверг сообщил первый вице-спикер Думы Александр Жуков, говоря о планах работы парламентариев с 31 марта по 16 апреля.

"В рамках подготовки к отчету в период со 2 по 8 апреля планируется встреча фракций с председателем правительства", - проинформировал Жуков.

Парламентарий напомнил, что отчет правительства о результатах его деятельности за 2019 год запланирован на 15 апреля. "Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, направлен в правительство", - добавил он.