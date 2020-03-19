{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Думские фракции в начале апреля обсудят с Мишустиным подготовку к отчету правительства

Отчет правительства о результатах его деятельности за 2019 год запланирован на 15 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Фракции Госдумы в начале апреля проведут встречи с главой правительства Михаилом Мишустиным в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате. Об этом в четверг сообщил первый вице-спикер Думы Александр Жуков, говоря о планах работы парламентариев с 31 марта по 16 апреля.

"В рамках подготовки к отчету в период со 2 по 8 апреля планируется встреча фракций с председателем правительства", - проинформировал Жуков.

Парламентарий напомнил, что отчет правительства о результатах его деятельности за 2019 год запланирован на 15 апреля. "Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, направлен в правительство", - добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Председателем Мосгоризбиркома избрали Юрия Ермолова
Предыдущий глава столичного избиркома Валентин Горбунов покидает пост по состоянию здоровья
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС