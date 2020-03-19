Патрушев назвал поправки в конституцию своевременными в условиях растущего давления Запада

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Поправки в Конституцию Россию связаны с укреплением ее государственности и независимости политического курса. Такое мнение высказал "Российской газете" секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что конституция 1993 года остается актуальной и сегодня, однако ситуация и в стране, и в мире существенно поменялась, поэтому поправки в основной закон вполне оправданны.

"Четко видно, что укрепилась государственность Российской Федерации, независимость ее политического курса. И это, как мы наблюдаем, не устраивает Запад, который все настойчивее проводит политику сдерживания России и пытается вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул Патрушев. По его словам, Запад при этом применяет рычаги экономического давления, стремится создать напряженность в обществе, пытается разрушить сплоченность многонационального и многоконфессионального народа России, "бесцеремонно искажает мировую историю, прежде всего переписывая священные" для россиян страницы о Великой Отечественной войне.

"Своевременные поправки в конституцию закрепляют суверенитет, территориальную целостность, недопустимость вмешательства во внутренние дела государства и защищают историческую правду", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ, отметив, что изменения "направлены на обеспечение политической и социальной стабильности, поддержание гражданского мира и согласия, создание условий для экономического роста, сохранение культурных и духовно-нравственных ценностей и в целом на дальнейшее развитие" страны.