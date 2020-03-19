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В Госдуму внесли законопроект о гарантиях при выселении из аварийного жилья

В проекте закона устанавливается требование к размеру возмещения при выселении

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Группа депутатов из всех думских фракций внесла в нижнюю палату парламента законопроект, закрепляющий гарантии собственникам жилья при их выселении из аварийных домов. Текст документа в четверг размещен в электронной базе данных Госдумы.

Инициативой устанавливается требование к размеру возмещения при выселении из аварийного жилья: он не может быть ниже средней рыночной стоимости аналогичного по площади жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном в том же населенном пункте. Кроме того, вводится дополнительный критерий определения размера возмещения - сумма компенсации за непроизведенный капитальный ремонт.

Помимо этого, в Жилищном кодексе РФ предлагается закрепить право всех переселенцев из аварийного жилья на выбор между денежной компенсацией и новой квартирой. Сейчас такая возможность предоставляется лишь при расселении аварийных домов, включенных в региональные адресные программы, реализуемые за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Законопроектом также предлагается сократить вдвое, до одного года, максимальный срок осуществления всех процедур, связанных с изъятием жилого помещения и предоставлением возмещения. При этом документом предусматривается, что жилое помещение маневренного фонда может предоставляться только по соглашению с собственником изымаемого жилья.

"В целом наш законопроект существенно расширяет права собственников жилья в аварийных домах при расселении. Мы стремимся исключить ситуации, когда люди годами вынуждены жить на временных, съемных квартирах. В случае реализации нашей инициативы они смогут рассчитывать на более адекватную поддержку государства и достойное жилье", - считает один из разработчиков проекта, глава справороссов Сергей Миронов, слова которого приводит его пресс-служба.

Авторами инициативы выступили представители "Справедливой России" во главе с Мироновым, члены фракций "Единая Россия" (Александр Пятикоп), КПРФ (Алексей Куринный) и ЛДПР (Игорь Торощин).

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