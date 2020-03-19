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Россия расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза

РФ приняла решение о расширении ответного черного списка в отношении представителей Евросоюза. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

Она добавила, что Москва расценивает как недружественное последнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Крыму и считает неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность России. 

"Мы рассматриваем допущенные ЕС комментарии как недружественные, - сказала она. - Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность РФ в ее нынешних границах".

Захарова назвала провокацией "Марш на Крым" 3 мая.

Официальный представитель МИД РФ назвала катострофической глупостью продление Евросоюзом индивидуальных санкции в отношении граждан России на фоне распространения коронавируса.

"Это полная катастрофа с точки зрения внешнего облика - да и внутреннего содержания - евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит", - сказала она в четверг на брифинге.

"Дополнительные рестрикции, которые уж точно никакие бонусы жителям ЕС не принесут, являются просто катастрофической глупостью", - подчеркнула дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрым
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