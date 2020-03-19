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Сирийско-турецкий конфликт
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Захарова заявила, что США раздражают договоренности России и Турции по Сирии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Вашингтоне готовы использовать любой повод для подрыва политического урегулирования в арабской республике

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. США не довольны российско-турецкими договоренностями по сирийскому Идлибу и готовы использовать любой повод для подрыва политического урегулирования в Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что мысль о возможной реализации российско-турецкой договоренности, сама эта идея по идлибской зоне деэскалации вызывает в Вашингтоне такое раздражение, что там готовы использовать любой повод для раскручивания антироссийской истерики и подрыва сирийского политического урегулирования", - отметила она.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСирийско-турецкий конфликт
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