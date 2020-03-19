Захарова назвала готовящийся 3 мая "марш на Крым" провокацией

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Готовящийся представителями "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещенная в РФ организация) "марш на Крым" является провокацией, Россия призывает не допустить ее осуществления. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас готовится еще одна провокация - некий "марш на Крым" 3 мая, - сказала она. - Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить".

Дипломат также добавила, что Москва расценивает как недружественное последнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Крыму и считает неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность России.

"Мы рассматриваем допущенные ЕС комментарии как недружественные, - сказала она. - Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность РФ в ее нынешних границах".

Как указала дипломат, Брюссель ретранслирует инсинуации киевских властей о мнимом ухудшении ситуации с правами человека и об экологических проблемах в Крыму. "Мы считаем абсурдными по своей природе обвинения в адрес нашей страны в реализации экодемографического замещения в Крыму за счет переселения туда россиян из других регионов страны", - подчеркнула она. Захарова отметила, что, согласно официальным статистическим данным, в 2019 году в Крым переехали на постоянное место жительства около 10 тыс. человек из стран постсоветского пространства, из них почти 80% с Украины.

По словам Захаровой, содержащийся в заявлении призыв Борреля к странам - членам ООН присоединиться к санкционным мерам ЕС, направленным на ухудшение условий жизни жителей Крыма, выглядит особенно кощунственно на фоне необходимости объединения усилий всего мирового сообщества в борьбе с коронавирусом. "Мы призываем ЕС наконец-то прислушаться к голосу жителей Крыма. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе РФ", - заключила она.