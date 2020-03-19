МИД РФ расширит возможности для связи с россиянами за рубежом

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России увеличит коммуникационные возможности для обработки обращений россиян, попавших в затруднительное положение за рубежом из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В российском дипведомстве, напомнила она, был создан координационный штаб, который возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов и в который вошли представители территориальных и функциональных подразделений ведомства. "Главным является Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ), который взял на себя основную нагрузку по координации работы ведомства, наших посольств и общение с гражданами. В департаменте действует круглосуточная многоканальная горячая линия <…> Оперативные дежурные принимают и обрабатывают обращения российских граждан, которые оказались в затруднительной ситуации за границей в связи с принятыми иностранными государствами ограничительными мерами противодействия распространению коронавируса", - указала она.

По словам Захаровой, за неполные двое суток было обработано более шести тысяч звонков, пять тысяч сообщений через мессенджеры. "В связи с возрастающим количеством звонков мы хотим расширить коммуникационные возможности, и в этих целях на сайтах МИД и ДСКЦ будет действовать рубрика регистрации российских граждан, желающих вернуться на родину", - сообщила она.

17 марта по итогам оперативного совещания по вопросу обеспечения интересов российских граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации в связи с ограничительными мерами других государств из-за эпидемии коронавируса, в МИД России был создан координационный штаб, призванный помочь решить логистические вопросы россиянам, желающим вернуться на родину. Москва призвала всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные.

Возвращение россиян на родину

Российские авиакомпании смогли вывезти несколько сотен граждан РФ из Черногории, Узбекистана, Латвии, Словении, но многие россияне еще испытывают сложности с возвращением на родину из-за вызванных коронавирусом ограничений в различных странах, сообщила на брифинге Захарова. "Ведется работа по вывозу российских граждан из целого ряда государств. На сегодняшний день рейсами "Аэрофлота", S7, других авиакомпаний удалось перевезти несколько сотен человек из Черногории, Узбекистана, Латвии, Словении", - сказала она.

По словам Захаровой, в стадии проработки находится вопрос по вывозу россиян из Марокко, Филиппин, а также Перу, Чили и ряда других стран Латинской Америки. "Канарские острова остаются проблемной зоной, учитывая количество [там] российских граждан", - отметила дипломат. Она указала, что "Аэрофлот" продолжает выполнять регулярные рейсы в столицы 17 государств и вывозит граждан РФ на родину.

"Я также хотела бы сказать, что ужесточение многими, прежде всего европейскими странами, ограничительных мер, включая закрытие Евросоюзом своих внешних границ, введение запретов на перемещение через национальные границы внутри Шенгенской зоны и приостановка передвижений внутри отдельных государств, а также массовая отмена авиарейсов, закрытие сухопутных границ привело к тому, что во многих государствах фактически, можно сказать, в заложниках оказалось значительное число наших соотечественников", - пояснила Захарова.

Она отметила, что не во всех странах такая ситуация обусловлена вынужденными мерами. В ряде государств россияне столкнулись со сложностями из-за нерасторопности и неорганизованности местных властей или в силу политических причин.

Захарова сообщила, что в настоящий момент многие россияне все еще не могут вернуться в РФ, сталкиваются с визовыми проблемами или выселением из отелей. "Министерство иностранных дел России, загранучреждения предпринимают все усилия для решения этих проблем. Я вас могу заверить, что работа ведется в круглосуточном режиме", - отметила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что сейчас остающимся за рубежом россиянам чрезвычайно важно выйти на контакт с загранучреждениями РФ в странах пребывания.