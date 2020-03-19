Захарова: Россия мерами по борьбе с коронавирусом вносит вклад в общемировые усилия

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ограничительные меры российских властей в связи с пандемией коронавируса - это вклад России во всеобщее дело борьбы с этой угрозой. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Меры, принятые российским правительством, имеют под собой веские основания: пережить момент с распространением коронавирусной инфекции с наименьшими издержками. Как мы представляем, это не вопрос одного нашего государства, это вклад нашей страны в общее дело борьбы с этой пандемией, нужно это понимать", - сказал она.

Не стоит выделять, что эти меры так или иначе коснулись и иностранных корреспондентов, освещающих события в России и странах СНГ, подчеркнула дипломат. "Страны СНГ также сами ввели ограничительные меры на приезд к ним лиц из зарубежных стран, будь то журналисты, будь то туристы, будь то люди, которые имеют на руках рабочие визы", - указала она, обратив внимание на то, что на текущий момент нет и сообщения между некоторыми странами Содружества из-за эпидемии.

"В данном случае это нужно принять как временные меры, этот момент нужно просто пережить", - заключила Захарова.

Проверка на человечность

"В принципе, ситуация с пандемией коронавируса - это настоящая проверка на человечность, в том числе и в международных делах. Это проверка нашей способности оставаться людьми в самые сложные моменты. Это способность и готовность не только каждого конкретного человека, но и в целом государств действовать ответственно и солидарно в условиях проявления новых глобальных вызовов, не признающих национальные границы", - сказала Захарова.

По словам дипломата, к сожалению, в ряде случаев эта солидарность подменяется "национальными или идеологическими интересами, эгоизмом со стороны сил и стран, которые претендуют на мировую гегемонию и исключительность". "В тот момент, когда государства, заявляющие о себе как о мировых лидерах, могли бы это лидерство проявить и показать достойный пример экономической поддержки и того, как на внутреннем и внешнем пространствах можно противостоять новому вызову, они этим шансом не пользуются", - добавила она.

Захарова отметила вопиющий случай с решением МВФ не оказывать помощь Венесуэле в борьбе с коронавирусом. "По линии фонда мобилизуются существенные ресурсы - до одного триллиона долларов на оказание содействия странам в преодолении последствий вспышки коронавируса. Свою заявку в пять миллиардов долларов официально на имя директора-распорядителя подали в Каракасе за подписью президента Мадуро, - напомнила она. - Так вот официальный представитель МВФ заявил, что фонд "не в состоянии рассмотреть этот запрос из-за того, что не располагает ясностью в отношении международного признания правительства Венесуэлы со стороны отдельных стран-членов".

Захарова подчеркнула, что население Венесуэлы попросило о помощи в тот момент, когда она "им понадобилась точно так же, как и очень многим другим странам".

Дипломат обратила внимание на то, что все это происходит на фоне продолжающихся заявлений американских официальных лиц о намерении еще более ужесточить антивенесуэльские санкции. "Это такое типичное лицемерие", - отметила Захарова, говоря о позиции МВФ.

Просьбы о помощи

По словам Захаровой, Россия получила от зарубежных государств множество просьб о помощи в связи с распространением коронавируса, все обращения рассматриваются общероссийским межведомственным штабом.

"Таких обращений по различным вопросам, аспектам распространения коронавирусной инфекции множество. Каждая просьба, которая поступает от какого-либо государства, рассматривается в межведомственном формате и затем принимается решение под эгидой штаба", - сказала она.