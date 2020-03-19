Захарова: решение Косова закрыть границы из-за коронавируса имеет лишь политические цели

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Решение парламента непризнанного Косова закрыть под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса сухопутные границы для въезда всех лиц, за исключением своих граждан, имеет исключительно политически цели. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Видим в новых решениях, которые преподносятся как антивирусные, очередное злоупотребление косовской стороной, имеющее исключительно политические цели", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По ее словам, решение закрыть границы ставит под угрозу "снабжение и жизнеобеспечение, в том числе и медицинское". "Сложная эпидемиологическая ситуация определено требует принятия соответствующих мер, однако не должна использоваться как предлог для подрыва многолетних логистических связей этого района с центральной частью Сербии, - подчеркнула Захарова. - Абсолютно негуманно создавать искусственные помехи для доставки медицинских грузов".

Официальный представитель российского дипведомства также напомнила, что именно обеспечение жизнедеятельности граждан по обе стороны административной линии ставилось во главу угла при заключении в 2013 и 2015 годах договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косове в рамках диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС. "Албанские власти Косова тогда подписались под этим документом, но уже на протяжении ряда лет саботируют реализацию этих договоренностей", - отметила она.

18 марта в Косове был введен режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией с коронавирусом.