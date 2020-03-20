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Распространение коронавируса нового типа

МИД РФ настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Венгрию

В ведомстве посоветовали связаться с представителем "Аэрофлота" в аэропорту по вопросу приобретения билета на обратный рейс

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Венгрию в связи с распространением заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19). Об этом министерство сообщило в четверг на странице в Facebook.

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"Настоятельно рекомендуем в данный момент воздержаться от поездок в Венгрию. Если вам было отказано во въезде, вы находитесь в транзитной зоне аэропорта Будапешта, незамедлительно проинформируйте консульский отдел посольства по телефону экстренной связи +36 30-933-86-05, а также свяжитесь с представителем "Аэрофлота" в аэропорту по вопросу приобретения билета на обратный рейс" - говорится в сообщении.

Теги
РоссияВенгрияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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