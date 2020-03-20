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Экипаж судна "Патриот" вылетел из Китая

Все 19 членов экипажа танкера вылетели в Японию

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Экипаж танкера "Патриот", застрявшего в китайском порту Ниндэ (восточная провинция Фуцзянь), вылетел в пятницу утром из Китая. Об этом говорится в заявлении на официальной странице генерального консульства РФ в Гуанчжоу в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 20 марта 2020 года, в 04:30 утра (23:30 мск 19 марта) члены экипажа танкера "Патриот" в сопровождении сотрудника генерального консульства России в Гуанчжоу на автобусе выехали из порта города Ниндэ в направлении международного аэропорта города Фучжоу, провинции Фуцзянь. <…> В 09:37 (04:37 мск) рейсом авиакомпании "Сямэньские авиалинии" все 19 членов экипажа танкера "Патриот" вылетели в Японию", - говорится в заявлении генконсульства.

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