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РФ направила Франции ноту по ситуации с россиянами на лайнере Costa Pacifica

Туристы из России не могут покинуть находящийся вблизи Марселя круизный лайнер

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые до сих пор не могут покинуть находящийся вблизи Марселя круизный лайнер Costa Pacifica. Об этом в пятницу заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, на борту находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии. "Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе, - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства. - Но разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию".

Дипломат напомнила, что судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход на берег в Барселоне всей группы туристов. "На этот же день были забронированы билеты из аэропорта Барселоны в Москву и некоторые другие города России. Исходя из запрета, введенного правительством Испании, на заход круизных судов в порты этой страны, лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчетом прибытия 19 марта, - добавила она. - Власти Франции не дают согласие на выход туристов в Марселе".

"В данный момент команда корабля проинформировала о возможном новом изменении маршрута и высадке пассажиров в Генуе, - продолжила Захарова. - Это значительно осложняет их транспортировку для отправки в Россию, ровно как и других туристов в другие страны". "В этой связи выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации. Люди находятся с 9 марта без остановок на корабле", - отметила она.

Ранее в МИД Франции в связи с ситуацией с коронавирусом заявили, что "граждане Франции и выходцы из ЕС могут вместе с супругами и детьми прибывать на национальную территорию, чтобы вернуться домой". В то же время, "выходцы из других стран не могут больше прибывать во Францию в течение 30 дней... однако нет никакого запрета на выезд с национальной территории", отмечается в сообщении.

Теги
РоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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