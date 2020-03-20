МИД РФ опроверг статью в СМИ Нидерландов о попытках Москвы мешать следствию по "делу MH17"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Содержание статьи нидерландской газеты De Volkskrant о якобы имевших место попытках России помешать расследованию катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе летом в 2014 году представляет собой дезинформацию с целью повлиять на судебный процесс в Гааге. Соответствующее сообщение размещено в четверг в разделе "Недостоверные публикации" на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Расцениваем данную статью как очередную попытку отвлечь внимание от серьезных нестыковок в избранной безальтернативной версии о некоем "российском следе" в трагедии, - заявили в дипведомстве. - Материал, обнародованный в близкой к правящим кругам Нидерландов газете De Volkskrant, - продукт дезинформационной медийной кампании с явным антироссийским уклоном, которая в последнее время вновь набрала обороты в нидерландских СМИ. Судя по всему, таким образом ее инициаторы пытаются повлиять на ход судебного процесса по "делу MH17", начавшегося 9 марта в Окружном суде Гааги".

В министерстве пояснили, что речь идет о материале под названием "Хакерские атаки, манипуляции и кражи: Россия сделала все, чтобы воспрепятствовать расследованию авиакатастрофы рейса MH17", который был опубликован 5 марта в нидерландской газете.

Авторы статьи, и ранее отмечавшиеся антироссийскими публикациями, утверждают, что Россия в течение нескольких лет "оказывала прямое воздействие на членов следственной группы" по делу о крушении малайзийского Boeing. "В частности, агенты российских спецслужб упоминаются в контексте якобы их причастности к инцидентам, происходившим с экспертами: слежке, кражам баз данных, прослушивании телефонных разговоров, хакерским атакам", - отметили в МИД о содержании недостоверного материала.

В российском дипведомстве подчеркнули, что статья основана на заявлениях неких "анонимных представителей нидерландских спецслужб и Совместной следственной группы", а также на информации "одиозного агентства журналистских расследований Bellingcat, которое известно "скандальными фейковыми вбросами" и политической ангажированностью в отношении России. "Авторы статьи верны стилю "шпионских расследований" западных СМИ: не обладая реальной доказательной базой, они опираются на источники, достоверность которых заведомо невозможно установить", - говорится на сайте МИД РФ.