{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

Речь идет о продлении с трех до семи дней
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

"Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с трех до семи дней", - сказала она при обсуждении порядка проведения всероссийского голосования.

Памфилова уточнила, что соответствующее решение должны принимать избирательные комиссии субъектов РФ.

По словнам Памфиловой, ЦИК готов приостановить работу по подготовке к проведению всероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, если будет принято решение о его переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и восстановить при объявлении новой даты.

"Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение", - подчеркнула она.

Памфилова заверила, что если ситуация с эпидемиологической точки зрения будет складываться неблагоприятно, ЦИК готов "в любой момент мероприятия, которые идут в соответствии с этим порядком [о проведении голосования] приостановить и продолжить после того, как будет назначена новая дата для голосования". "Будет изменено решение [о дате голосования] - все приостанавливаем и восстанавливаем, если будет принята новая дата", - подтвердила она, назвав российскую избирательную систему современной, гибкой и готовой к любым ситуациям.

"Но сейчас не расслабляемся", - призвала она членов ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Кабмин планирует временно приостановить правило "третий лишний" при госзакупках лекарств
Сейчас если на участие в торгах поступило минимум две заявки от отечественных или производителей стран ЕАЭС, то иностранная компания к конкурсу не допускается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС