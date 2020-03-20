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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК утвердил порядок проведения общероссийского голосования по Конституции

Документ был принят за основу на заседании ЦИК 28 февраля

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление о порядке подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Документ был принят за основу на заседании ЦИК 28 февраля.

"ЦИК постановляет утвердить порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - говорится в постановлении.

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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