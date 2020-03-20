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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК согласовал бюллетень для голосования по изменениям в Конституции

В нем воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты волеизъявления участника голосования - "Да" или "Нет"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦИК РФ согласовал общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ. Соответствующий пункт включен в "Порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", который в пятницу был одобрен на заседании Центризбиркома.

Согласно ему, "в бюллетене для голосования воспроизводится текст вопроса, вынесенного на общероссийское голосование, и указываются варианты волеизъявления участника голосования - "Да" или "Нет". Справа от них будут размещены пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить отметки. На лицевой сторон всех бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями, должны быть проставлены подписи двух членов этой комиссии с правом решающего голоса, которые заверяются печатью комиссии.

Количество, форму и текст бюллетеней на русском языке, а также порядок их изготовления и доставки бюллетеней ЦИК утвердит не позднее 21 марта. По решению избирательных комиссий регионов, бюллетени могут печататься на русском и государственном языке соответствующего субъекта РФ, текст такого бюллетеня должен быть утвержден не позднее 26 марта.

При этом оговаривается, что "по решению избирательной комиссии субъекта РФ, согласованному с ЦИК России, может осуществляться дистанционное электронное голосование", его особенности устанавливаются также региональным избиркомом по согласованию с ЦИК.

О поправках

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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