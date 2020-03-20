Поправки в конституцию: когда и как голосовать

Предложенные Владимиром Путиным и специальной рабочей группой изменения в Конституцию РФ уже поддержали обе палаты парламента и большинство регионов. Затем Конституционный суд признал закон о поправке к конституции соответствующим основному закону страны. Но изменения вступят в силу, только если их одобрят граждане. Мы собрали всю информацию о том, как будет проходить голосование по поправкам.
Когда будем голосовать?
Голосование назначено на 22 апреля 2020 года. Этот день сделают выходным. Граждане смогут прийти на избирательный участок с 8 до 20 часов по местному времени и заполнить бюллетень. При необходимости участки разрешается открыть раньше — с 6 часов утра.
А как же коронавирус?
Президент подчеркнул, что дата голосования может быть изменена, если провести его в этот день не позволит ситуация, связанная с распространением инфекции.
На участках предполагается дезинфицировать помещения и устройства для голосования, использовать индивидуальные средства защиты.
Поскольку проголосовать можно досрочно, таким образом предполагается избежать скопления на участках большого числа людей.
Где можно проголосовать?
Заполнить бюллетень можно на избирательном участке по месту прописки. Адрес своего участка можно узнать здесь. Если захотите сменить место голосования, это можно сделать с помощью услуги "Мобильный избиратель". Заявление можно направить через портал госуслуг, МФЦ, подать в территориальный избирком (c 25 марта по 16 апреля) или в комиссию своего участка (с 11 по 16 апреля).
В некоторые регионах может быть организовано дистанционное электронное голосование.
Что делать тем, кто 22 апреля не сможет прийти на участок?
- Проголосовать по уважительной причине можно дома. Для этого нужно подать заявление через "Госуслуги" с 25 марта до 16 апреля или обратиться лично, по телефону (можно попросить другого человека) на избирательный участок по месту прописки до 17:00 22 апреля. По заявлению гражданина члены комиссии придут к нему домой с переносным ящиком для голосования, в который можно будет опустить заполненный бюллетень.
- Проголосовать можно досрочно — с 19 апреля, если у вас намечен отпуск, командировка, если не позволяют прийти вовремя на участок режим работы, учебы, состояние здоровья или другие уважительные причины. В этом случае нужно подать заявление в территориальную избирательную комиссию, через МФЦ или портал госуслуг (с 25 марта по 16 апреля) или в участковую комиссию по месту прописки (с 11 по 16 апреля).
- Из-за распространения коронавируса региональным избиркомам разрешено увеличить период досрочного голосования до семи дней — то есть начинать его с 15 апреля.
На участках в труднодоступной и удаленной местности голосование может быть проведено еще раньше — за 20 дней до срока, на некоторых зарубежных участках — за 15 дней.
Подробнее о порядке голосования можно узнать на специальном сайте.
Кто имеет право голосовать?
Принять участие в голосовании смогут дееспособные граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда. Каждый гражданин вправе сам решать, голосовать ему или нет. Участие является свободным и добровольным, никто не имеет права принуждать другого к голосованию или, наоборот, препятствовать изъявлению его воли.
Можно ли поддержать только часть поправок?
В бюллетене не будет отдельных пунктов для каждой поправки, проголосовать можно будет только в целом за весь пакет изменений. Вопрос будет один: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" Ответить можно будет "Да" или "Нет".
Когда огласят результаты и поправки вступят в силу?
По закону подсчет голосов не может занимать больше пяти дней. После этого в течение трех дней ЦИК опубликует результаты.
Если больше половины участников голосования согласятся с поправками, изменения в конституцию вступят в силу со дня официального опубликования результатов. При этом порога явки на голосовании не будет.
Что будет с зарплатой из-за нового выходного?
Работодатель должен оплатить 22 апреля так же, как любой другой нерабочий или праздничный день. Все, кто выйдет на работу в день голосования, вправе требовать двойной оплаты за отработанные часы или взять отгул.