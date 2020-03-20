Поправки в конституцию: когда и как голосовать

Президент подчеркнул, что дата голосования может быть изменена, если провести его в этот день не позволит ситуация, связанная с распространением инфекции.

На участках предполагается дезинфицировать помещения и устройства для голосования, использовать индивидуальные средства защиты.

Поскольку проголосовать можно досрочно, таким образом предполагается избежать скопления на участках большого числа людей.