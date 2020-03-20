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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК запустил сайт с информацией о всероссийском голосовании и поправках к Конституции

На этом ресурсе есть несколько тематических разделов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии в пятницу объявила о начале работы специального сайта конституция2020.рф, где собрана вся информация о порядке проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции и предлагаемых изменениях в основном законе.

"Помните наше обещание - создать мобильное приложение по поправкам в Конституцию? Мы его перевыполнили, мы ушли дальше. Мы не сделали просто мобильное приложение по самим предлагаемым поправкам, а [сделали] фактически целый сайт, который аккумулирует всю информацию необходимую", - сказала Памфилова.

Как отметили в ЦИК, на сайте есть несколько тематических разделов. "Раздел "Предлагаемые поправки" содержит статьи конституции с учетом вносимых предлагаемых поправок. Раздел "Где и как голосовать" знакомит пользователя с нормативными документами, регулирующими порядок голосования, процедурой голосования и дополнительными возможностями, предоставленными участнику голосования", - пояснили в комиссии.

Кроме того, на сайте есть разделы с новостями СМИ по теме принятия закона и историческими фактами об основном законе, начиная с 1905 года. У сайта есть мобильная версия.

О поправках к Конституции

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в Конституции
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