Путин проведет традиционное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент продолжает свою работу в Кремле, состоится его оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков. Он добавил, что после этого президент традиционно "по отдельности пообщается с постоянными членами Совбеза".

В число постоянных членов СБ РФ входят зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Совфеда и Госдумы - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава администрации президента Антон Вайно, спецпредставитель главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров и глава МВД Владимир Колокольцев.

Также у главы государства на пятницу запланирован целый ряд других встреч и внутренних совещаний, сказал пресс-секретарь. "Не исключаем также проведения международного телефонного разговора", - добавил Песков.