ЦИК зарегистрировал главу иркутского отделения "Единой России" депутатом Госдумы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу зарегистрировал депутатом Госдумы от "Единой России" секретаря регионального отделения партии в Иркутской области Сергея Сокола. Он получил освободившийся мандат в связи с переходом Ольги Баталиной на работу в правительство РФ.

"Зарегистрировать депутата Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого созыва Сокола Сергея Михайловича", - говорится в постановлении комиссии. Центризбирком также принял решение выдать зарегистрированному депутату удостоверение об избрании.

Госдума 3 марта приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции "Единая Россия" Ольги Баталиной в связи с ее переходом на должность замглавы Минтруда. Баталина являлась депутатом Госдумы с 2011 года, в 2014-2016 годах занимала пост председателя комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов. В Думе седьмого созыва (с 2016 года) она была членом этого комитета. Парламентарий также занимает должность заместителя секретаря генсовета "Единой России".

Сокол с сентября 2018 года возглавлял законодательное собрание Иркутской области, во вторник он подал в отставку в связи с переходом в Госдуму.