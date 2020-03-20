Как будет выглядеть бюллетень для голосования по изменениям в Конституции

ЦИК России 20 марта согласовал вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.

Бюллетень будет содержать вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" и варианты ответа участника голосования - "Да" или "Нет". Справа будут размещены пустые квадраты, в которых граждане должны будут поставить отметки.

На лицевой стороне бюллетеней должны быть проставлены подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Они заверяются печатью комиссии.

Президент России Владимир Путин 17 марта подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию. Глава государства в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой отметил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.