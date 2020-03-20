Путин обсудил с Совбезом вопросы стабилизации экономики в стране и борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждались вопросы стабилизации экономики в стране и работа по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обмен мнениями по текущей социально-экономической ситуации в стране, включая вопросы по стабилизации экономики в условиях сильных волнений и кризисных проявлений на международных рынках. Обсудили также работу координационных структур по противодействию коронавирусу, включая усилия по разработке соответствующей вакцины. Президент информировал участников совещания о своих международных телефонных контактах на этой неделе", - сказал Песков.

В совещании приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу и глава СВР Сергей Нарышкин.