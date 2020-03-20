Путин обсудил с президентом Казахстана предотвращение распространения коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

"Условлено о наращивании взаимодействия в борьбе с пандемией, тесной координации при решении проблем, с которыми сталкиваются граждане обоих государств в связи с введенными ограничительными мерами", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов двух стран.

Разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.

15 марта Токаев подписал указ о введении режима ЧП до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно принято решение с 19 марта объявить карантин в Нур-Султане и Алма-Ате. В стране в настоящее время насчитывается 49 заразившихся: 22 находятся в стационарах Алма-Аты, 25 - в Нур-Султане и двое - в Караганде.

Возвращение казахстанцев из России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы президента Казахстана.

"Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Путиным. Главы государств обсудили вопросы, касающиеся предотвращения распространения коронавируса в двух сопредельных странах. Касым-Жомарт Токаев обратился с просьбой к российскому руководителю оказать содействие в возвращении казахстанских граждан, находящихся в России в качестве транзитных пассажиров, а также в приграничных районах. Владимир Путин ответил, что правительство России окажет содействие в разрешении возникшей проблемы", - говорится в сообщении.