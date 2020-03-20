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Санкции в отношении России

Слуцкий: публикации о возможных санкциях США против РФ направлены на нагнетание паники

Если идеи антироссийских санкций действительно обсуждаются, то они "деструктивны вдвойне", считает депутат

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Публикации американской газеты The Wall Street Journal о новых возможных санкциях США против России деструктивны и демонстрируют цинизм американских властей, заявил в пятницу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Публикации WSJ о возможных антироссийских санкциях США в связи ситуацией на нефтяном рынке деструктивны по своей сути, поскольку направлены исключительно на нагнетание паники", - сказал журналистам Слуцкий.

Если идеи антироссийских санкций действительно обсуждаются, то они "деструктивны вдвойне", считает депутат. Так, по его словам, информации о каких-либо ограничениях или рестрикциях в отношении Саудовской Аравии сегодня нет, это означает, что в США вновь "используются двойные стандарты".

"Все это говорит о том, что Вашингтон действует эгоистично и цинично. Даже при штурмующей мировые рынки пандемии США не собираются сбавлять аппетиты собственной гегемонии и готовы использовать любой предлог для недобросовестной конкуренции, а также сдерживания России", - считает Слуцкий.

В четверг газета со ссылкой на источники сообщила о том, что власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении России, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию на рынке нефти.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииСлуцкий, Леонид Эдуардович
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