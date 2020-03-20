Минюст проводит экспертизу документов для регистрации трех новых политических партий

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ в настоящее время проводит правовую экспертизу документов для регистрации партий "Новые люди", "За правду" и Партии прямой демократии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

"В Минюст России поступили документы для государственной регистрации при создании следующих политических партий: "Новые люди" (дата поступления - 4 марта), "За правду" (дата поступления - 11 марта), Партия прямой демократии (дата поступления - 12 марта). Минюст России проводит правовую экспертизу представленных документов", - сообщили в пресс-службе.

Статьей 15 федерального закона "О политических партиях" установлен месячный срок для рассмотрения Минюстом России документов, представленных на государственную регистрацию политической партии, напомнили в пресс-службе.

В феврале и марте прошли учредительные съезды трех партий. Так, 1 февраля делегаты из 58 субъектов РФ проголосовали за создание в России партии писателя Захара Прилепина "За правду". Партия намерена принять участие в региональных выборах в сентябре в 11 регионах.

1 марта на учредительном съезде партии "Новые люди" с участием 120 делегатов принято решение о создании 55 региональных отделений - от Санкт-Петербурга до Камчатки. Делегаты сформировали центральный совет, который возглавила председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова.

5 марта делегаты из 47 регионов России проголосовали на учредительном съезде в Москве за создание Партии прямой демократии, основателем которой является один из создателей онлайн-игры World of Tanks Вячеслав Макаров.